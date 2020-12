Ein Keller in einem Mehrfamilienhaus im Wolfsangel war das Ziel von Einbrechern. Die unbekannten Täter gelangten wahrscheinlich am Montag, zwischen zwei und zwölf Uhr durch die Eingangstür in das Gebäude, wie die Polizei mitteilte. Diese würde, nach Angaben des Zeugen, häufig nicht abgeschlossen werden.

Die Einbrecher brachen das Vorhängeschloss an einem Keller auf und entwendeten einen bronzenen Elefanten im Wert von circa 150 Euro. Ob aus den anderen Abteilen etwas entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt. Sie wurden von ihren Besitzern noch nicht überprüft.