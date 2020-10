Aus einem Mehrfamilienhaus in den „Stauchwiesen“ haben Einbrecher aus zwei Wohnungen am Montag Schmuck und Bargeld gestohlen. Hunde hielten sie davon nicht ab.

Die Diebe kamen tagsüber, als niemand zu Hause war, so die Polizei. Vermutlich irgendwann zwischen 8.30 und 12.50 Uhr gelangten sie über den Zaun an der Rückseite des Hauses zu der unverschlossenen Seitentür und so ins Haus. Sie betraten die zwei Wohnungen, deren Türen nicht abgeschlossen waren.

In der ersten Wohnung erbeuteten sie zehn Euro aus einer Brieftasche, ehe sie durch den Hund in der Wohnung gestört wurden und flüchteten. Auch in der zweiten Wohnung war ein Hund anwesend, diesen konnten die Einbrecher aber einsperren. Hier entwendeten Sie eine Tasche und diverse Schmuckstücke. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.

Die Polizei ermittelt wegen des Einbruchs und ist auf der Suche nach Hinweisen. Die nimmt sie unter der Telefonnummer 0631/3692250 entgegen.