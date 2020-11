Zwei misslungene Einbruchversuche sind der Polizei am Wochenende aus dem Stadtgebiet gemeldet worden. In beiden Fällen waren unbekannte Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag aktiv.

Zum einen versuchten Unbekannte in der Schoenstraße in ein Gebäude der Hochschule einzudringen. Sie scheiterten aber an einer Bürotür. Der zweite Einbruchsversuch geschah in der direkten Nachbarschaft. Unbefugte stiegen in die Geschäftsräume eines Unternehmens ein. Sie rissen den Wandtresor heraus, scheiterten aber beim Versuch ihn zu öffnen. In beiden Fällen entstand lediglich Sachschaden. Die genaue Höhe ist nicht bekannt. Die Tatzeit liegt in beiden Fällen zwischen Sonntag, 0 Uhr, und Montagmorgen, 9.45 Uhr. Zeugen, können sich unter der Nummer 0631/369-2620 bei der Kripo melden.