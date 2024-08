Am späten Sonntagabend hat die Polizei in Landstuhl zwei Einbrecher überrascht. Um 23.43 Uhr bemerkten die Beamten einen lauten Alarm und sahen, wie zwei Personen aus einem Spielwarenladen kamen, in das sie vorher eingebrochen waren. Die beiden trugen ihre Beute in den Händen und ließen sie beim Anblick der Polizeikräfte fallen, bevor sie zu Fuß flüchteten.

Laut Polizeibericht konnten die Täter entkommen, es konnten allerdings verschiedene Beweismittel und Täterspuren gesichert werden. Beide trugen dunkle lange Kleidung, wobei einer eine helle Basecap aufhatte und der andere eine dunkle Sporthose mit seitlichen weißen Streifen. Die Polizei Kaiserslautern bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0631 3692620.