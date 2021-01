In einen Lebensmittelmarkt in der Hauptstraße eingebrochen ist ein Unbekannter in der Nacht auf Dienstag.

Wie die Polizei berichtet, warf er eine Glasscheibe ein und gelangte über einen Seiteneingang in den Verkaufsraum. Dort entwendete er alkoholische Getränke und entkam unerkannt. Allerdings löste er während der Tat um 3.15 Uhr Alarm aus. Eine Überwachungskamera filmte das Geschehen.

Auf den Videoaufnahmen ist ein etwa 25 bis 40 Jahre alter Mann zu erkennen, der mit einem Stein ein Glaselement einwirft. Der Einbrecher ist schlank. Er trug einen hellen Kapuzenpulli mit einem auffälligen Frontaufdruck, eine enge Jeanshose im „Used-Look“ und eine Camouflage-Jacke.

Der beim Einbruch entstandene Sachschaden beträgt etwa 3000 Euro. Bei der Fahndung nach dem Täter stellten die Beamten einen weiteren Einbruchsversuch in ein Restaurant in der Nähe fest. Die Glastür der Gaststätte hielt jedoch stand.

Zeugen, die zur fraglichen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können, bittet die Polizei, sich unter Telefon 0631/3692620 bei ihr zu melden.