Ohne Beute sind Einbrecher in der Nacht zu Freitag geflohen. Gegen 1 Uhr wurde die Polizei verständigt, weil in einem Betriebsgebäude in der Barbarossastraße der Alarm ausgelöst worden war. Mehrere Streifen rückten aus, umstellten das Gebäude und suchten schließlich die Räume mit Unterstützung eines Diensthundes ab, teilt die Polizei weiter mit. Die Täter hielten sich nicht mehr im Gebäude auf; sie waren offenbar nach der Alarmauslösung mit leeren Händen geflüchtet. Da die Eindringlinge allerdings diverse Türen aufgehebelt hatten, entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Bei der Suche in der Umgebung wurde ein Koffer mit einem Bohrhammer gefunden. Ob er von den Tätern auf der Flucht zurückgelassen wurde, ist noch unklar. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Zeugen, denen insbesondere im Zeitraum zwischen Mitternacht und 1.15 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, unter der Telefonnummer 0631/369-2620 Kontakt mit der Kriminalpolizei aufzunehmen.