Eine Spur der Verwüstung haben Einbrecher am Montag in einem Mehrfamilienhaus in der Frankensteiner Hauptstraße hinterlassen. Wie die Polizei berichtet, waren sie zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage in das Haus eingebrochen. Hier verschafften sie sich Zugang zu einer Wohnung im Erdgeschoss und hinterließen eine Spur der Verwüstung: Papiere wurden zerrissen, die Schnipsel auf dem Boden verteilt, Mehl-Packungen ausgeleert und rohe Eier auf den Boden geworfen. Gestohlen wurden ein Flachbildschirm, eine Jacke und mehrere Flaschen Wein. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Zeugen, die am Montag zwischen 10 und 20.30 Uhr eine Beobachtung gemacht haben und Hinweise auf mögliche Täter geben können, bittet die Polizei, sich unter der Telefonnummer 0631/3692620 zu melden.