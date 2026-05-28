Einbrecher haben in der Mannheimer Straße Sachschaden angerichtet, ohne etwas zu stehlen. Wie die Polizei mitteilte, waren Unbekannte über Nacht gewaltsam in den Keller eines Mehrfamilienhauses eingedrungen. Ein 67-jähriger Hausbewohner stellte am Morgen danach fest, dass die Tür des Kellerabteils offen stand, das Vorhängeschloss fehlte und der Riegel geöffnet worden war. Zeugen, die zwischen Montag, 15.30 Uhr, und Dienstag, 6.45 Uhr, etwas Verdächtiges beobachtet haben, sollen sich mit der Polizei in Verbindung setzen unter 0631 36914199.