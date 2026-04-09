Einbrecher sind in mehrere Einfamilienhäuser in Kaiserslautern und Hochspeyer eingestiegen. Sie nutzten die Abwesenheit der Bewohner, um sich Zugang zu den Gebäuden zu verschaffen. Nach Angaben der Polizei brachen die Täter am Dienstag in ein Haus in der Alex-Müller-Straße und eines im Lothringer Dell in Kaiserslautern ein. Ein weiteres Gebäude in der Enkenbacher Straße in Hochspeyer wurde ebenfalls Ziel der Einbrecher. Die Täter stahlen Bargeld und Schmuck. Der entstandene Schaden, inklusive der Einbruchsspuren, beläuft sich laut Polizei auf mindestens 41.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen, wird derzeit untersucht. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 36913312 bei der Polizei zu melden.