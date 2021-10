Einbrecher sind in den vergangenen Tagen in den Keller eines Wohnhauses in der Moltkestraße eingedrungen. Am Montag meldete eine Anwohnerin, dass sich unbekannte Täter vermutlich am Wochenende Zugang zu dem Kellergeschoss eines Mehrfamilienhauses verschafft haben. Gestohlen wurden ein Fahrrad, eine Bohrmaschine, ein Akkuschrauber, ein Winkelschleifer sowie eine Schleifmaschine. Die Schadenshöhe wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Gesucht wird außerdem nach Tätern, die sich in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Kaiserstraße Zutritt zu einem Privatgelände verschafften. Mehrere außer Betrieb gesetzte Autos wurden mit Spray beschmiert und beschädigt. Außerdem brachen die Täter die Tür zu einem Gebäude auf dem Gelände auf und stahlen daraus mehrere Fahrzeugschlüssel.