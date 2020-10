Am frühen Samstagabend waren Einbrecher in der Schützenstraße unterwegs. Gegen 18.30 Uhr hörte eine Hausbewohnerin, wie sie später der Polizei berichtete, ein lautes Klopfen, öffnete jedoch nicht, weil sie gerade beschäftigt war. Kurz darauf betraten drei maskierte Personen die Wohnung. Als die Frau die Eindringlinge anschrie, flüchteten sie. Wie es den Tätern gelang, die Tür zu öffnen, ist derzeit noch unklar. Gestohlen wurde nichts. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Bereits am Freitagmorgen entdeckte eine Mitarbeiterin einer Einrichtung in der Kennelstraße, mehrere aufgebrochene Schließfächer und umherliegende Gegenstände im Flur. Erste Ermittlungen vor Ort ergaben, dass die Täter offenbar ein Fenster aufgehebelt hatten und dadurch eingestiegen waren. Eine Metallkassette, in der sich ein geringer Bargeldbetrag befand, wurde aufgebrochen. Zudem durchwühlten die Einbrecher auch Schränke und Behältnisse. Wegen der angerichteten Verwüstung blieb die Einrichtung am Freitag geschlossen. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Zeugen, denen in der Zeit von Donnerstag auf Freitag, zwischen 19.15 und 6.50 Uhr, verdächtige Personen aufgefallen sind, können sich telefonisch unter 0631/369-2620 bei der Kripo melden.