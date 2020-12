In der Nacht zum Mittwoch sind Unbekannte in eine Metzgerei in der Innenstadt eingedrungen. Die Täter stiegen zunächst über ein Metalltor und gelangten so auf das Gelände des Geschäfts, so die Polizei. Die Einbrecher hebelten dann eine Tür auf und verschafften sich Zugang zu den Räumlichkeiten der Metzgerei. Aus den Innenräumen entwendeten sie Bargeld und mehrere Kilogramm Fleisch. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise auf die Täter liegen der Polizei bislang nicht vor.