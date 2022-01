Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag in die Räumlichkeiten eines Bestattungshauses in der Otto-Hahn-Straße eingedrungen. Die Täter trennten laut Polizei zunächst einen Maschendrahtzaun auf und gelangten so auf das Firmengelände. Sie hebelten anschließend ein Fenster auf und verschafften sich auf diese Art Zugang in das Bürogebäude. Die Einbrecher durchwühlten mehrere Büros und entwendeten Bargeld sowie Lebensmittel aus einem Kühlschrank. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Sie entkamen unerkannt. Laut Polizei entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Die Polizei sicherte Spuren und sucht Zeugen, die in der fraglichen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können. Unter der Rufnummer 0631 369-2620 können sich Zeugen bei der Kriminalpolizei melden.