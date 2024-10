Unbekannte sind am Wochenende in ein Kiosk in der Leipziger Straße eingebrochen. Vermutlich gelangten die Täter zwischen Samstag, 22.30 Uhr, und Sonntag, 7.15 Uhr, mit Hilfe eines Bolzenschneiders auf das Gelände und hebelten im Anschluss die Eingangstür des Kiosks auf, berichtet die Polizei. Die Eindringlinge stahlen Zigaretten, Bargeld und Bier. Ebenfalls wurde die Kasse am danebenliegenden Sportplatz aufgebrochen und geleert. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 0631 3692620 entgegen.