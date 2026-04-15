Unbekannte sind in ein Anwesen in der Nähe des Blechhammerwegs eingebrochen und haben Werkzeuge, Gartenzubehör, medizinisches Material und alte Elektroartikel gestohlen. Sie beschädigten Teile der Einrichtung, laut Polizei entstand ein Schaden von mindestens 2250 Euro. Der Einbruch fand zwischen Mittwoch, 8. April, 16 Uhr, und Dienstag, 14. April, 10 Uhr, statt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 0631 36914299 entgegen.