Einbrecher waren in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Freibad in Miesau am Werk. Dort brachen sie in ein Kassenhäuschen ein und durchwühlten es, berichtet die Polizei. Die Einbrecher entwendeten einen im Boden verankerten, massiven Tresor mit einer größeren Menge Bargeld. Außerdem entstand am Gebäude erheblicher Sachschaden. Die Polizei geht von mehreren Tätern aus. Hinweise, die im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten, nimmt sie unter der Telefonnummer 06371 8050 entgegen.