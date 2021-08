Einen Tresor aus Firmenräumen in der Straße „Auf dem Immel“ gestohlen haben Einbrecher Ende vergangener Woche. Entdeckt wurde der Einbruch am Freitagmorgen. Wie die Polizei berichtet, hebelten die Täter in der Nacht mehrere Türen auf und richteten Sachschaden an. Einen Würfeltresor, in dem sich Bargeld befand, nahmen sie mit. Ob die Täter für den Transport ein Fahrzeug benutzten, ist unklar. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0631/3692620 bei der Polizei melden.