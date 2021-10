In ein Wohnhaus eingestiegen sind Einbrecher am Mittwoch im Holunderweg. Die Tatzeit liegt zwischen 6.15 und 16.45 Uhr. Wie die Polizei berichtet, warfen die Täter mit einem Stein die Scheibe der Terrassentür ein und verschafften sich so Zutritt zum Haus. Als die Bewohner am Nachmittag nach Hause kamen, stellten sie fest, dass die Zimmer durchsucht worden waren. Die Eindringlinge hatten Schmuck und einen Laptop gestohlen. Der Gesamtschaden liegt bei mehreren tausend Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0631 3692620 entgegen.