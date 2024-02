Ein Einfamilienhaus in der Mackenbacher Straße war am Donnerstagabend das Ziel von Einbrechern. Laut Mitteilung der Geschädigten muss sich der Einbruch zwischen 17.50 und 19.15 Uhr zugetragen haben, da sie in dieser Zeit kurz das Haus verlassen hatte, berichtet die Polizei. Unbekannte verschafften sich Zutritt und durchwühlten alle Zimmer, Schränke und Schubladen. Erbeuten konnten sie mehrere Schmuckstücke. Der genaue Gesamtschaden steht noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in der Straße etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben können, bittet die Polizei, sich unter Telefon 0631 3692620 zu melden.