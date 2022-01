Mehrere Tausend Euro erbeutet haben Einbrecher in der Nacht auf Donnerstag in einem Wohnhaus in der Nelkenstraße. Wie die Polizei berichtet, schlugen sie das Glas einer Terrassentür ein und drangen in das Haus ein. Die Bewohner waren nicht daheim. Die Einbrecher durchsuchten die Wohnräume und den Keller, öffneten Schränke und Schubladen. Außerdem machten sie sich an der Garage des Anwesens zu schaffen. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen stahlen die Unbekannten einen fünfstelligen Geldbetrag. Die Polizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten um Hinweise unter der Telefonnummer 0631 3692620. Sie fragen: „Wem sind in der Nacht zum Donnerstag oder in der Zeit davor Personen oder Fahrzeuge in der Nelkenstraße aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen?“