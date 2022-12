Einmal blieb es beim Versuch, an einem anderen Ort waren Einbrecher allerdings erfolgreich. Die Polizei meldet am Donnerstag, dass Unbekannte zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 10.30 Uhr, versucht haben, in eine Tagespflegeeinrichtung im Pfeifertälchen einzubrechen – das Aufhebeln einer Tür gelang jedoch nicht. Erfolgreicher waren dagegen Unbekannte, die am Mittwochmorgen in der Rummelstraße in ein Elektronikgeschäft eingebrochen sind. Die Diebe schlugen gegen 4.20 Uhr ein Schaufenster ein und stahlen mehrere Mobiltelefone. Zeugen sollen sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0631 3692620 in Verbindung zu setzen.