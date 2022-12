Ein Wohn- und Geschäftshaus in der Hauptstraße ist übers Wochenende zum Ziel von Einbrechern geworden. Am Montagmorgen stellte die Ladeninhaberin den Einbruch fest. Wie die Polizei mitteilt, verschafften sich die Täter zwischen Samstagmittag, 13.30 Uhr, und Montagmorgen, 9.25 Uhr, Zugang zum Gebäude. Aus den Geschäftsräumen stahlen sie mehrere Kleidungsstücke und Bargeld. In den Keller des Hauses waren die Einbrecher ebenfalls eingedrungen. Hier entwendeten sie zwei Fahrräder im Wert von mehreren tausend Euro. Wie es den Unbekannten gelang, die Räume zu öffnen, ist noch unklar. Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, können sich unter der Telefonnummer 0631 3692620 bei der Polizei melden.