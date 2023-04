Unbekannte sind am Dienstagvormittag in ein Haus in der Hauptstraße eingebrochen. In einer Wohnung erbeuteten sie Geld und Schmuck. Als der Bewohner am frühen Nachmittag nach Hause zurückkehrte, stellte er fest, dass seine Wohnungstür gewaltsam geöffnet und die Räume durchwühlt worden waren, berichtet die Polizei. Die Eindringlinge stahlen Bargeld und Schmuck – darunter mehrere Herren-Armbanduhren. Der Gesamtschaden liegt im vierstelligen Bereich. Von den Tätern fehlt jede Spur. Erste Ermittlungen ergaben den Verdacht, dass sich die Einbrecher gegen 10 Uhr in der Wohnung aufgehalten haben dürften. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, bittet die Polizei, sich unter der Telefonnummer 0631 3692620 mit der Kripo Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.