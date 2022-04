Geld und Elektrogeräte haben Einbrecher aus dem Verkaufsraum einer Firma in Enkenbach-Alsenborn gestohlen. Zwischen Mittwochabend, 18.30 Uhr, und Donnerstagmorgen, 8 Uhr, verschafften sich die Täter in der Straße „Auf dem Hahn“ zunächst gewaltsam Zugang zu einer Lagerhalle und drangen von dort aus in den angrenzenden Verkaufsraum der Firma ein, berichtet die Polizei. Hier fanden sie etwas Bargeld und nahmen dies zusammen mit einem Computer (iMac) und einem Tablet (iPad) mit. Der Gesamtschaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich. Hinweise auf mögliche Täter nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 3692620 entgegen.