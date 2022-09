Unbekannte sind in ein Bürogebäude in der Barbarossastraße eingebrochen und haben einen Firmenwagen gestohlen. Mitarbeiter fanden laut Polizei am Montagmorgen eine eingeschlagen Fensterscheibe eingeschlagen und durchsuchte Büroräume vor. Neben Elektrogeräten wurde ein Firmenwagen entwendet, ein neuwertiger Audi A3 Sportsback mit dem Kennzeichen KL - H 8630. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf mehrere Zehntausend Euro. Zeugen, denen am Wochenende zwischen Samstag, 18.30 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr, Personen rund um das mit einem Gerüst umstellte Gebäude aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter 0631 3692620 bei der Kriminalpolizei zu melden.