Keine Beute gemacht, aber rund 1000 Euro Sachschaden angerichtet haben Einbrecher in der Nacht auf Mittwoch in der Karl-Marx-Straße. Wie die Polizei berichtet, war am Mittwochmorgen aufgefallen, dass Unbekannte über Nacht im Hof des „Fuchs-Baus“ versucht hatten, die Tür zu Firmenräumen aufzubrechen. Die Tür wurde dabei zwar beschädigt, es gelang den Tätern jedoch nicht, in die Geschäftsräume einzudringen. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstagabend, 22.30 Uhr, und Mittwochmorgen, 7 Uhr. Zeugen, denen in dieser Zeit verdächtige Personen aufgefallen sind, bittet die Polizei, sich unter der Telefonnummer 0631 3692620 bei der Kripo Kaiserslautern zu melden.