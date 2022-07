Unbekannte sind am Wochenende in der Hans-Geiger-Straße im IG Nord in Siegelbach in ein Firmengebäude eingebrochen. Dabei richteten die Unbekannten einen hohen Sachschaden an, wie die Polizei mitteilte. Mit einem Werkzeug schnitten die Einbrecher Löcher in die Halle der Firma und gelangten so in den Innenbereich. Gestohlen wurde nichts, den Schaden schätzt die Polizei aber auf rund 15.000 Euro.

Im Anschluss zogen die Täter vermutlich weiter auf eine angrenzende Baustelle. Dort hebelten sie drei Baustellen-Container auf und stahlen eine Kettensäge. Außerdem wurde ein Radlader aufgehebelt. Der Schaden für die betroffene Firma liegt bei ungefähr 1200 Euro, so die Polizei, die am Tatort spuren sicherte.

Nun bitten die Beamten um Hilfe aus der Bevölkerung: Wer hat zwischen Samstag, 23. Juli, 13 Uhr, und Montag, 25. Juli, 6.55 Uhr, etwas Verdächtiges beobachtet? Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 3692620 entgegen.