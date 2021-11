Am Montagnachmittag ist einem Zeugen ein dunkelblauer Wagen aufgefallen – vermutlich ein älteres Modell einer BMW-Limousine. Er beobachtete in der Kohlkopfstraße gegen 15.30 Uhr, wie mehrere ihm unbekannte Personen Gegenstände aus einem Haus trugen und in das Auto luden.

Weil der Mann das Gefühl hatte, dass hier etwas nicht stimmte, lief er nach Hause und verständigte von dort aus die Polizei. Eine Streife rückte aus, um vor Ort nach dem Rechten zu schauen, und fand am genannten Anwesen ein aufgebrochenes Fenster. Trotz einer sofortigen Fahndung nach dem beschriebenen Fahrzeug konnte der Wagen nirgends mehr gesichtet werden.

Eine spätere Überprüfung mit dem Wohnungsinhaber bestätigte den Einbruch: Die Täter hatten einen Tresor gestohlen – darin befanden sich unter anderem Bargeld, Schmuck und Dokumente.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die am Montagnachmittag im Bereich Hohenecken etwas Verdächtiges beobachtet haben. Insbesondere geht es um Beobachtungen im Zusammenhang mit einem ortsfremden Fahrzeug mit ausländischer Zulassung. Hinweise, wo der dunkelblaue Wagen noch aufgefallen ist und wohin er fuhr, nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 369 - 2620 jederzeit entgegen.