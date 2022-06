Auf frischer Tat hat die Polizei am Sonntagmorgen einen Einbrecher geschnappt. Der Mann war gegen 6.15 Uhr in das Lager eines Einkaufsmarktes in der Zollamtstraße eingedrungen und hatte nicht bemerkt, dass er dabei Alarm auslöste, wie die Polizei mitteilt.

Das Haus wurde von den eintreffenden Polizeibeamten umstellt und durchsucht. Sie entdeckten den vermeintlichen Einbrecher im Lager und nahmen ihn fest. Für weitere Maßnahmen wurde er mitgenommen zur Dienststelle. Auf ihn kommt ein Strafverfahren zu. Die Ermittlungen laufen.