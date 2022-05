Ein Schnellrestaurant in der Mainzer Straße ist am Feiertag zum Ziel von Einbrechern geworden: Am Vormittag stellten Mitarbeiter fest, dass das Fenster am Drive-in-Schalter gewaltsam geöffnet wurde und eine Spendenkasse fehlt.

Wie die Polizei mitteilt, ergab eine erste Auswertung der Videoüberwachung zumindest die genaue Tatzeit: Demnach machte sich ein Unbekannter am frühen Morgen kurz nach 4.30 Uhr an dem Fenster und der aufgestellten Spendenbox zu schaffen. Wie viel Geld sich in dem Kässchen befand, ist noch unklar. Vermutlich handelte es sich ausschließlich um Münzgeld. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise an die Polizei: 0631 369-2620.