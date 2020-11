Ein Imbiss in der Eisenbahnstraße ist in der Nacht auf Samstag zum Ziel von Einbrechern geworden. Am Samstagvormittag wurde der Schaden entdeckt. Laut Polizei drangen die Täter über eine Seitenstraße und den Hinterhof des Gebäudes in den Lagerraum des Ladens ein, wobei sie ein Fenster beschädigten. Im Verkaufsraum stahlen die Unbekannten Geld aus der Kasse und der Trinkgeldkasse. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Die Tatzeit liegt vermutlich zwischen 1 Uhr nachts und 10 Uhr vormittags. Hinweise nimmt die Kripo unter Telefon 0631/369-2620 entgegen. rhp/bld