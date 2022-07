Einbrecher haben in der Nacht zu Samstag einen Baustoffhandel am Tränkwald heimgesucht. Die Täter erbeuteten unter anderem Bargeld und Werkzeuge. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen kamen die Diebe vermutlich zwischen 0.30 Uhr und 2.30 Uhr. Sie durchtrennten einen Maschendrahtzaun, um dann auf dem Gelände in das Verkaufsgebäude vorzudringen. Dazu brachen sie ein Fenster auf. Im Gebäude machten sie sich an einem Tresor zu schaffen. Sie erbeuteten Bargeld. Zudem nahmen sie eine bislang unbekannte Anzahl an Trennscheiben, einen Kaffeevollautomaten, einen Akku-Sauger der Marke Kärcher und zahlreiche Dosen eines Energy-Drinks mit. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0631 369-2620.