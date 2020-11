Übers Wochenende drangen Einbrecher in Betriebsräume in der Morlauterer Straße in Kaiserslautern ein. Am Montagmorgen fiel laut Polizei auf, dass unbekannte Täter an dem Gebäude eine Seitentür aufgehebelt haben und im Inneren des Hauses auf allen Stockwerken in die einzelnen Büroräume eingedrungen sind und mehrere Rollcontainer aufgebrochen haben. Ihre Beute: einige elektronische Geräte sowie ein Paar Schuhe. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Die Tatzeit liegt laut Polizei zwischen Freitag, 17 Uhr, und Montag, 6 Uhr. Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen in der Morlauterer Straße aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631/369-2620 bei der Kripo zu melden.