In der Nacht zum Samstag wurde in der Riesenstraße in ein Bekleidungsgeschäft eingebrochen. Eine Mitarbeiterin entdeckte den Schaden, als sie das Geschäft am Samstagfrüh öffnen wollte. Die Kriminalpolizei Kaiserslautern hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in der Nacht in der Fußgängerzone unterwegs waren und etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sollten sich bei der Kriminalpolizei unter Telefon 0631 3692620 melden.