Zu einem Einbruch in das örtliche Schwimmbad kam es in der Nacht auf Montag. Unbekannte überkletterten den Zaun zum Gelände des Freibads. Dort hebelten sie eine Tür auf und gelangten so zum Kassenbereich, berichtet die Polizei. Hier beschädigten sie eine Glasscheibe und durchwühlten den Tresen. Erbeutet haben die Einbrecher anscheinend nichts. Die Polizei ermittelt jetzt wegen eines versuchten Einbruchdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 0631 3692620 entgegen.