Überwachungskameras sind einem Einbrecher zum Verhängnis geworden. Nachdem bei einem Diebstahl im Sommer 2021 mehrere hochpreisige Arbeitsmaschinen aus dem Keller eines Hauses in der Richard-Wagner-Straße gestohlen wurden, hatte der Eigentümer die moderne Technik installiert. Am Dienstagmorgen stellte er fest, dass erneut Diebe am Werk waren. Sie hatten eine Kamera und zwei Akkuschrauber mitgehen lassen. Der 44-jährige Geschädigte erstattete Anzeige bei der Polizei und legte das Videomaterial vor. Darauf ist der Täter beim Verlassen des Anwesens mit zwei vollgepackten Taschen zu sehen. Ein Polizeibeamter erkannte den 51-Jährigen. Gegen ihn wird nun wegen Diebstahls ermittelt.