Hochwertigen Schmuck im Wert von 6000 Euro erbeuteten Einbrecher am Montagvormittag in einer Wohnung in der Gärtnereistraße. Laut Polizei hatte die Bewohnerin ihre Wohnung gegen 8.30 Uhr verlassen. Als sie gegen 11.45 Uhr zurückkam, stellte sie fest, dass die Terrassentür eingeschlagen wurde. Die Polizei bittet nun um Hinweise auf den oder die Täter. Wer etwas Verdächtiges bemerkt hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.