Einen höheren Bargeldbetrag aus einem Tresor hat ein Unbekannter erbeutet, der in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses im Gersweilerweg eingebrochen ist. Laut Polizei wurde der Einbruch am Samstagnachmittag gemeldet. Die Bewohner des Anwesens waren in Urlaub gewesen. Der Täter hat ein Fenster aufgehebelt, um in die Wohnung zu gelangen. Zeugen, denen zwischen dem 17. und 22. Oktober im Umfeld des Tatortes verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden.