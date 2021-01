Einbrecher sind in der Nacht auf Sonntag in eine Bäckerei in der Hauptstraße eingestiegen. Wie die Polizei berichtet, verschafften sich die Diebe Zugang zum Verkaufsraum. Dort brachen sie zwei Kassen auf. Die Beute: Münzgeld im niedrigen zweistelligen Bereich. Die Polizei sicherte Spuren und ermittelt wegen des Einbruchs. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, können sich unter der Telefonnummer 0631/3692620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung setzen.