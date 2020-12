Auf noch ungeklärte Weise haben sich Einbrecher in der Nacht zu Dienstag in der Merkurstraße Zugang zu einem Gebäudekomplex verschafft. Laut Polizei wurde Bargeld gestohlen.

Im Inneren des Hauses, in dem mehrere gewerbliche Räume untergebracht sind, drangen die Unbekannten gewaltsam in eine Praxis ein und verschafften sich von dort aus auch weiteren Zugang zu angrenzenden Bereichen. Nach den derzeitigen Erkenntnissen erbeuteten die Täter mehrere Hundert Euro Bargeld. Weiteres Diebesgut ist bislang nicht bekannt, so die Polizei.

Zeugen sollen sich bei der Kripo melden

Die Tatzeit liegt laut Polizei zwischen Montag, 19.50 Uhr, und Dienstag, 9.50 Uhr. Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Kripo unter , Telefon 0631/369-2620, in Verbindung zu setzen. rhp/bld