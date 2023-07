Auf GPS-Empfänger hatten es Einbrechern abgesehen, die in eine Lagerhalle in Enkenbach-Alsenborn in der Straße „Im Hinterbusch“ eingedrungen waren. Die Polizei teilt mit, dass sich die Unbekannten in der Nacht von Sonntag auf Montag an mehreren dort abgestellten Traktoren zu schaffen gemacht hatten. An allen Fahrzeugen stahlen die Eindringlinge die installierten hochwertigen Geräte sowie mehrere Bedienelemente. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im fünfstelligen Bereich.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sonstige Hinweise auf mögliche Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Kripo Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.