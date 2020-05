Friseurscheren und Haarschneidemaschinen im Wert von mindestens 1800 Euro haben Einbrecher in der Nacht zum Mittwoch aus einem Friseurgeschäft im Ortsteil Einsiedlerhof gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, machten sich die Gauner vermutlich irgendwann zwischen Dienstagabend, 17.45 Uhr, und Mittwochmorgen, 8 Uhr, an dem Gebäudekomplex, in dem der Friseur und weitere Unternehmen ansässig sind, zu schaffen. Die Diebe brachen ein Fenster auf. Im Innern des Gebäudes brachen sie mehrere Verbindungstüren auf. Aus dem Friseursalon stahlen sie das teure Equipment. Ob die Täter noch weitere Beute machten, ist noch nicht geklärt.

Die Polizei bittet um Hinweise: Wem sind in der Nacht im Bereich der Straße Im Harderwald Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat Verdächtiges gesehen oder gehört? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631/369 2620 entgegen.