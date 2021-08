Auf frischer Tat hat die Polizei in der Nacht zu Freitag einen Einbrecher geschnappt. Der Mann war gegen 2 Uhr in eine Gaststätte in der Entersweilerstraße eingedrungen und hatte nicht bemerkt, dass er dabei Alarm auslöste, teilt die Polizei mit.

Als er wenig später von Polizeibeamten gestellt wurde, gab er spontan an, nach Bargeld gesucht zu haben. Beute machte der Täter keine; weil er aber ein Fenster gewaltsam geöffnet hatte, entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro.

Der 42-jährige Mann, der bislang keine polizeilichen Einträge hatte, stand bei seiner Festnahme deutlich unter dem Einfluss von Rauschmitteln. Ein erster Atemtest bescheinigte ihm einen Alkoholpegel von 1,39 Promille. Ob er auch Drogen eingenommen hat, soll eine Blutuntersuchung klären.

Auf den 42-Jährigen kommt ein Strafverfahren zu. Die weiteren Ermittlungen laufen.