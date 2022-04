Einer Überwachungs-App auf einem Mobiltelefon ist es zu verdanken, dass in der Nacht zum Mittwoch ein Einbrecher auf dem Gelände der TU festgenommen werden konnte. Ein Mitarbeiter hatte um 1.20 Uhr die Polizei gerufen und mitgeteilt, er habe einen Einbrecher eingesperrt. Als die Beamten eintrafen, erklärte der Zeuge, der Unbekannte habe sich Zutritt zu einem Raum verschafft, in dem Hilfsgüter für die Ukraine lagern. In dem Gebäude ist eine Überwachungslösung installiert, die auf seinem Smartphone Alarm auslöst, wenn sich Unbefugte Zutritt verschaffen. Er sei sofort zur Uni gefahren und habe alle Zugangstüren verkeilt und den Eindringling somit festgesetzt. Einsatzkräfte der Kaiserslauterer Polizei und Beamte der Bundespolizei samt Spürhund durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie stießen schließlich auf einen 38-Jährigen, der sich hinter Kartons versteckte. Er ließ sich widerstandslos festnehmen. In seinem Rucksack hatte der Beschuldigte Diebesgut verstaut, in erster Linie Lebensmittel. Er hatte auch einen Schlüssel zu dem Gebäude bei sich. Zu dem Vorfall macht der Mann keine Angaben. Die Kriminalpolizei ermittelt.