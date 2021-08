Die Polizei hat am Dienstag zwei mutmaßliche Einbrecher festgenommen. Den Jugendlichen im Alter von 16 Jahren wird vorgeworfen, im Laufe des Tages in mindestens sieben Wohnhäuser eingebrochen zu sein. Ein Zeuge alarmierte am Nachmittag die Polizei, als er Einbrecher im Nachbarhaus bemerkte. Sie konnten in der Kaiserstraße angetroffen und vorläufig festgenommen werden, berichtet die Polizei. Beweismittel und mögliches Diebesgut wurden sichergestellt. Die Jugendlichen hatten es vorwiegend auf Bargeld in unterschiedlichen Währungen, Smartphones und elektronische Unterhaltungsgeräte abgesehen. Die Verdächtigen erwartet ein Strafverfahren. Die Ermittlungen dauern an.