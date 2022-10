Gleich zwei Einbrüche in eine Kita sind der Polizei gemeldet worden: Betroffen waren Einrichtungen im westlichen Stadtgebiet sowie im Stadtteil Hohenecken.In der Deutschherrnstraße öffneten unbekannte Täter in der Zeit zwischen Dienstagabend, 18.30 Uhr, und Mittwochmorgen, 7 Uhr, gewaltsam eine Terrassentür. Sie drangen in die Räume ein und brachen mehrere Schließfächer sowie Schränke auf. Ersten Überprüfungen zufolge stahlen die Unbekannten drei Bluetooth-Lautsprecher. Während der Wert der Beute im unteren dreistelligen Bereich liegt, summiert sich der angerichtete Schaden laut Polizei auf rund 1.500 Euro.

In etwa im gleichen Zeitraum stiegen Einbrecher auch in der Spicherer Straße in eine Kita ein. Auf der Suche nach Wertgegenständen öffneten die Täter mehrere Spinde. Gestohlen wurde nach derzeitigen Erkenntnissen allerdings nichts. Zurück blieb lediglich ein beschädigtes Fenster, durch das die Unbekannten sich vermutlich den Zugang zu den Räumen verschafften. Die Schadenshöhe: mehrere hundert Euro.

Zeugen, die etwas verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden.