Zwei Einbrüche sind der Polizei aus Frankenstein gemeldet worden. Am Mittwochmorgen fiel auf, dass Unbekannte gewaltsam auf ein Betriebsgelände in der Neustadter Straße eingedrungen sind. Sie hebelten das Zufahrtstor auf und stahlen auf dem Areal gelagerte Pflastersteine, berichtet die Polizei. Diese wurden vermutlich mit einem Fahrzeug abtransportiert. Für andere Dinge interessierten sich die Eindringlinge offensichtlich nicht. Allerdings verschafften sich Einbrecher in den vergangenen Tagen auch in der Nachbarschaft Zugang zu einem privaten Anwesen. Ersten Überprüfungen zufolge wurden hier Silberschmuck, eine Kamera sowie Werkzeug, darunter eine Kettensäge, gestohlen. Der Schaden liegt bei mehreren hundert Euro. Zeugen, denen in den vergangenen Tagen verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in der Neustadter Straße und der Umgebung aufgefallen sind, bittet die Polizei, sich unter der Telefonnummer 0631 3692620 mit der Kripo in Verbindung zu setzen.