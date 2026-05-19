Autoknacker waren zwischen Sonntagabend und Montagmorgen in Siegelbach unterwegs. Auch in einen Betrieb wurde eingebrochen.

Mindestens drei Fahrzeuge wurden laut Polizei im Kaiserslauterer Stadt Siegelbach zwischen Sonntagabend, 18.45 Uhr, und Montag, 9.30 Uhr, aufgebrochen. Die Täter stahlen in der Sonntagstraße aus einem Honda Bargeld, Elektroartikel und diverse persönliche Dokumente. Der Besitzerin entstand ein Schaden von rund 600 Euro. Im Mühlenweg klauten die Diebe aus einem Auto medizinische Arbeitsmittel im Wert von etwa 500 Euro. Aus einem in der Finkenstraße geparkten Opel Corsa ließen sie eine Zulassungsbescheinigung mitgehen, die Zeugen später in der Nähe fanden.

Auch in einen Betrieb in Siegelbach in der Straße Sauerwiesen ist eingebrochen worden. Die Polizei grenzt den Zeitraum ein: zwischen Sonntag, 10.30 Uhr, und Montag, 6.45 Uhr. Die Täter durchwühlten Schränke und stahlen Geld. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Gescheitert sind die Täter am Tresor, diesen konnten sie nicht aufbrechen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls. Für Hinweise in allen genannten Fällen ist die Kripo unter der Telefonnummer 0631 36913312 zu erreichen.