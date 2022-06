Ein bisschen ist es wie im Süden: Das Citymanagement hat Farbe in die Innenstadt gebracht. Seit Mittwoch hängen an die 10.000 Stoffbänder an den Abspannungen für die Weihnachtsbeleuchtung.

Unter dem Motto „Zusammen sind wir bunt“ sind die Wimpel auf einer Länge von 4000 Metern dicht an dicht aufgefädelt. Die Aktion soll bis November laufen. „Wir wollen durch die Wimpel zeigen, wie vielfältig unsere Stadtgesellschaft ist, ganz viele haben dazu beitragen“, erklärte Oberbürgermeister Klaus Weichel.

Leute in die Stadt locken

Im Vorfeld waren Bürger aufgefordert worden, Stoffe zu spenden und Wimpel in Dreiecksform zurechtzuschneiden. Ganz viele haben geholfen, das war eine klasse Aktion, sagte Alexander Heß vom Projektbüro für städtische Veranstaltungen am Mittwoch, der alles angestoßen hat. „Den Wunsch, mit kreativen Dekorationsmaßnahmen zu einer optischen Aufwertung der Innenstadt beizutragen, gibt es schon lange“, so Heß weiter. Ihm gehe es mit den Wimpeln darum, die Attraktivität der City zu steigern, angenehme Sommerfrische in die Stadt zu bringen. „Nachdem sich die Pandemie wieder gelegt hat, wollen die Leute raus, wir wollen ihnen damit den Aufenthalt beim Einkaufen und in der Gastronomie versüßen.“ Der Idee, die Stadt zu verschönern, sei man seitens des Citymanagements schon teilweise nachgekommen, etwa durch die einheitliche Begrünung der Ladeneingänge. „Dann kam Corona und damit kam phasenweise alles zum Stillstand. Nach dieser schweren Zeit ist es jetzt umso wichtiger, die Menschen wieder zu einem Besuch der Innenstadt zu bewegen.“

Heß sagte weiter, für ihn sei von Anfang an klar gewesen, dass nicht nur eine Straße mit Wimpeln überzogen wird. „Ich wollte es groß und richtig bunt.“ Das Wimpelmeer ziehe sich durch sämtliche Einkaufsstraßen, auch durch die Eisenbahnstraße. Am Mittwoch waren Fachleute damit beschäftigt, die bunten Girlanden mit den Wimpeln an den 75 Aufspannungen für die Weihnachtsbeleuchtung aufzuhängen. Passanten fanden die Aktion spontan gut. Sie soll auch so etwas wie der Auftakt zu mehr in den nächsten Wochen sein. Finanziert wird das Projekt aus dem „Restart“-Programm des Landes Rheinland-Pfalz. Um die Oberzentren wiederzubeleben, hatte das Land Rheinland-Pfalz bereits Anfang 2021 das Förderprogramm „Innenstadt-Impulse“ aufgelegt, womit Kommunen 500.000 Euro erhalten, um die Innenstädte neu zu beleben. Das Geld muss bis Ende 2024 verausgabt sein.

„Lautrer Sommerabende“ kommen

Aus dem Fördertopf finanziert werden auch die „Lautrer Sommerabende“. Ab 9. Juni bis zum 18. August präsentieren sich an sechs Abenden auf einer mobilen Veranstaltungsbühne Künstler im Wechselspiel an verschiedenen Plätzen in Kaiserslautern. „Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich jeden zweiten Donnerstag in der Zeit von 17 bis 21 Uhr auf ein attraktives Angebot zum Verweilen freuen“, so Heß.