„Personal und Technik, die begeistern“, lobt Einsatzleiter Andreas Burchert seine Truppe nach einem kniffeligen Einsatz am Sonntagnachmittag, bei dem viel Fingerspitzengefühl gefragt war.

Am späten Sonntagnachmittag ist die Feuerwehr nach eigenen Angaben in die Badstraße gerufen worden – gemeldet waren herabstürzende Fassadenteile. An einem Mehrfamilienhaus hatte sich großflächig der Putz an der Giebelwand gelöst. Durch die herabfallenden Teile wurde eine Person verletzt und das Dach des Nachbarhauses beschädigt.

Mit Hilfe der Polizei wurden die parkenden Autos umgesetzt und die Drehleiter in Stellung gebracht.

„Durch unseren Knickarm konnten wir die Leiter über dem Hausgiebel abknicken und die losen Fassadenteile auf der Gebäuderückseite entfernen“, schildert Burchert den Einsatz. Dabei musste „aufgrund der engen Platzverhältnisse die Fahrzeugführerin den Rettungskorb zentimetergenau steuern“. Das habe reibungslos funktioniert.